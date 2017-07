Schießerei bei Überfall in Wesseling?

Wesseling/Bonn. Am frühen Samstagmorgen hat es in Wesseling einen Überfall auf ein Fast-Food Restaurant gegeben. Ein Zeuge verfolgte die Täter Richtung Bonn über die A555.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.07.2017

Wie die Polizei Bonn bestätigt, haben Unbekannte am Samstagmorgen ein Schnellrestaurant in Wesseling überfallen und sind daraufhin Richtung Bonn geflüchtet. Ein Augenzeuge hat die Täter dabei beobachtet und sie über die A555 verfolgt. Wie die Bonner Leitstelle bestätigte, hatte der Zeuge das flüchtige Fahrzeug bis in Richtung Bonn-Nord verfolgt, ehe er es aus den Augen verlor.

Laut Meldungen der Rheinischen-Anzeigenblätter sind zwei maskierte Täter in das Burger-Restaurant gestürmt, bedrohten die Angestellten und flüchteteten, nachdem Sie in die Kasse gegriffen hatten. Dabei soll auch ein Schuß gefallen sein.

In dem Bericht heißt es, vier junge Leute hätten das Geschehen beobachtet und einer von ihnen dann die Flüchtigen mit seinem eigenen Wagen über die Autobahn Richtung Bonn verfolgt. Dabei wäre er telefonisch in Kontakt mit dem Beamten des Rhein-Erft Kreises gewesen. Zur Fahndung wurden die Beamten der Polizei Bonn hinzugerufen. Die Polizei wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zu dem Vorfall äußern, da die Ermittlungen in vollem Gange sind.

Weitere Informationen folgen...