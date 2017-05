Unfall in der Kölner Innenstadt

16.05.2017 Köln. Am Dienstagmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der Severinsbrücke in Köln zehn Schulkinder und eine Lehrerin leicht verletzt worden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Innenstadt gesperrt.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand fuhr eine Taxifahrerin gegen 11.10 Uhr auf der rechten Fahrspur der Severinsbrücke in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit war neben ihr ein mit 45 Kindern besetzter Bus auf der linken Fahrspur unterwegs. In Höhe der Abfahrt "Rheinauhafen" wechselte die Taxifahrerin aus noch nicht geklärten Gründen nach links auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit dem Reisebus.

Durch den Aufprall erlitten zehn Kinder sowie eine Lehrerin leichte Verletzungen. Die Feuerwehr brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Severinsbrücke war während der Unfallaufnahme in Richtung Innenstadt gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Zufahrten zur Brücke. (dpa)