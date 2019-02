Ehefrau gesteht Tat

Köln. 2008 verschwand Peter J. aus Bergheim spurlos, seine Leiche wurde schließlich am Ufer der Maas in Belgien gefunden. Nun hat die Polizei den Mordfall aufgeklärt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.02.2019

Eine Mordkommission der Kölner Polizei hat einen zehn Jahre alten Mordfall aufgeklärt. 2008 wurde die Leiche von Peter J. aus Bergheim am Ufer der Maas in der Nähe der belgischen Stadt Amay entdeckt, nun haben die Ermittler die 37-jährige Ehefrau des Opfers festgenommen. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.

Peter J. verschwand 2008 im Alter von 46 Jahren spurlos aus seinem Lebensumfeld und wurde nie als vermisst gemeldet. Im Juni vor elf Jahren fand ein Spaziergänger die in einem Plastiksack eingepackte Leiche des Mannes in Belgien. Der Leichnam wies Stichverletzungen auf, Arme und Beine fehlten.

Ende des vergangenen Jahres wurde der Fall erneut in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" aufgegriffen, woraufhin Ermittlern der Nachweis gelang, dass es sich bei der gefundenen Leiche um den Vermissten aus Bergheim handelte. Seine Tätowierung mit den Vornamen Sabine und Peter an der rechten Schulter hätten schließlich zur Identifizierung des Mannes geführt, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Da davon auszugehen war, dass die Leiche nur in Belgien abgelegt worden war, nahm die Kölner Staatsanwaltschaft Ermittlungen im Umfeld des Getöteten auf. Die 37-Jährige hat die Tat schließlich in einer mehrstündigen Vernehmung gestanden, woraufhin ein Richter Haftbefehl wegen Mordes erließ.