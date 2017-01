Glatteis in Köln

07.01.2017 Köln. Glatteis hat am Samstagabend auch im Kölner Stadtgebiet für zahlreiche Einsätzen der Feuerwehr gesorgt. Allein zwischen 18 Uhr und 20 Uhr gab es 100 Einsätze des Rettungsdienstes, sowie 11 Meldungen über Brände und Personen in Notlagen.

Wie die Feuerwehr berichtet, haben bis 22 Uhr insgesamt 280 Rettungsdiensteinsätze und 52 Brand- und Technische Hilfeleistungseinsätze die Einsatzkräfte gefordert. Am gleichen Tag des Vorjahres wurden diese Zahlen erst nach 24 Stunden erreicht.

Das erhöhte Einsatzaufkommen hielt bis in die Nacht an. In der Leitstelle wurde ein speziell für diese Situation erstellter Ablaufplan in Betrieb genommen. Die Besetzungszeiten vorhandener Rettungswagen wurden um mehrere Stunden verlängert.

Einen schwerwiegenden Unfall gab es am Samstagabend auf der A 559. Hier kollidierten zwei Autos. Vier Personen wurden dabei verletzt, zwei von ihnenschwer. Bei einer Verletzten handelte es sich um eine schwangere Frau, die aus dem Unfallfahrzeug geborgen werden musste. Die werdende Mutter wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert. (ga)