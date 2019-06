Imker in der Region

Rhein-Sieg-Kreis. Obstbauern in der Region übernehmen eine Patenschaft für Flächen, auf denen Bienen Futter finden. Der Trend zu kleineren Imkereien setzt sich fort.

23 000 Bienenvölker gibt es in diesem Jahr mehr in Deutschland als noch vor einem Jahr: Auf dieses Plus in Höhe von 2,9 Prozent weist der Rheinische Landwirtschaftsverband (RLV) hin und beruft sich auf die Zahlen des Deutschen Imkerbundes (DIB). Der DIB verzeichnete nach eigenen Angaben zum Ende des vergangenen Jahres 120.679 bienenzüchtende Mitglieder – das entsprach gegenüber 2017 einem Plus von 5,4 Prozent. Die Zahl der von den DIB-Imkern betreuten Bienenvölker belief sich auf 815.238 – und damit gut 23.000 mehr als im Vorjahr.

Der Trend zu kleineren Imkereien setzte sich fort. Die durchschnittliche Anzahl von Bienenvölkern je Imker sank um 0,1 auf 6,8. Rund 96 Prozent der Imker betreuten nicht mehr als 25 Bienenvölker und nur ein Prozent versorgte mehr als 50. Eine weitere Zahl ist laut RLV erfreulich: Es gibt immer mehr Bienenweiden-Patenschaften. Damit stellen Landwirte ihre Flächen für den Artenschutz bereit und laden die Öffentlichkeit ein, sie dabei zu unterstützen. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Landwirte in NRW ihre Bienenweiden-Patenschaften in Internetportalen, wie ebay, eingestellt.

Jetzt gibt es erste Interessenten, die sich für eine Bienenweiden-Patenschaft entschieden haben. Das Motto, „Bienenweide statt Blumenstrauß zu verschenken“, käme gut bei den Verbrauchern an, berichten Landwirte. „Es ist toll, dass wir so eine positive Resonanz bekommen“, sagt Landwirt Jochen Kanders. Er habe bereits 28 Interessenten, die insgesamt Bienenweiden-Patenschaften für einen halben Hektar gekauft haben. Auch Monika Rönn vom Obsthof Rönn aus Meckenheim hat Bienenweidenpatenschaften für einen halben Hektar vermarktet – und zwar über das Internetportal www.marktschwaermer.de. Obstbauern bieten dort ihre Waren auf einem virtuellen Wochenmarkt an.