Tierischer Helfer in der Justiz

29.03.2019 Köln. Dieser Hund kann nicht nur Handys und Drogen ermitteln, sondern noch viel mehr Elektronik. Laut nordrhein-westfälischen Justizministerium, ist Yam deutschlandweit der einzige Diensthund mit diesen Fähigkeiten.

42 Kilogramm Hund und 100 Prozent Konzentration: Dieses Bild drängt sich auf, wenn der schwarz glänzende Rottweiler Yam an seinem Diensthundeführer Darius Szeliga (46) emporblickt. Aufmerksam sitzt der sechsjährige Rüde in der Werkhalle der Kölner Justizvollzugsanstalt (JVA) und wartet auf seinen Einsatz. Vor Yam sind weder Drogen noch Handys sicher. Denn er ist nach Erkenntnissen des nordrhein-westfälischen Justizministeriums derzeit der einzige Diensthund in Deutschland, der sowohl Drogen als auch Handys, USB-Sticks und SIM-Karten erschnüffeln kann.

Tief saugt Yam die Luft in dem vergitterten Raum ein: Das unter Holzscheiten vergrabene Handy hat seine feine Nase ebenso schnell aufgespürt wie das in einem eingerollten Teppich verborgene Drogentütchen. Gebellt wird hier nicht. „Sonst wüssten ja alle Insassen sofort Bescheid, dass hier Spürhunde im Einsatz sind“, erklärt Hundeführer Szeliga. Schließlich sollen die versteckten Drogen gesichert werden, bevor sie ein Häftling über die Toilettenspülung entsorgen kann.

Knasthund Yam im Einsatz in Köln Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) ist stolz auf seine vierbeinigen Helfer: „Eine Hundespürnase sucht gründlicher als jedes Paar Augen.“ Wie wichtig das ist, hat sich erst kürzlich in dem monströsen Missbrauchsskandal in Lügde erwiesen, als der sächsische Spürhund Artus auf einem Campingplatz übersehene Beweismittel suchte und in einer Sesselritze einen USB-Stick fand.

„Artus kann aber nur Datenträger, keine Drogen“, erklärt Szeliga. „Yam durfte in Lügde noch nicht eingesetzt werden, weil er im Einsatz gegen versteckte Datenträger und Mobiltelefone noch in einer Pilotphase tätig ist.“ Obwohl in großen weißen Buchstaben „Justiz“ auf Yams Halsband prangt, ist er sozusagen noch kein offiziell zertifizierter Datenträger-Findehund.

Zehn Handys „als Beifang aufgespürt“

„Am Ende des ersten Halbjahres wollen wir Bilanz ziehen und sichergehen, dass mit der Konditionierung auf Handys keine Einschränkungen bei der Suche nach Drogen verbunden sind“, kündigt Biesenbach an. „Verläuft der Feldversuch erfolgreich, wollen wir auch andere Drogenspürhunde zusätzlich auf Handys spezialisieren.“

In der ersten Testphase von Mai bis Oktober 2018 habe Yam bei 37 Betäubungsmitteleinsätzen zehn Handys „als Beifang aufgespürt“, berichtet Szeliga. Der erfahrene Trainer hat seinen Hund auf alle möglichen Handys mit ihren unterschiedlichen Bestandteilen und „Duftmolekülen“ konditioniert: alte, neue, große und teils nur fingerkleine Geräte.

Anders als technische Detektoren, sogenannte Mobifinder, entdeckt Yam die Handys auch, wenn sie ausgeschaltet sind. Dabei lassen Häftlinge sich so einiges an Verstecken einfallen: „Wir hatten schon kleine Handys oder Drogen in entleerten Deo-Rollern oder Haschisch in ausgehöhlten Kartoffeln“, sagt Szeliga.

Drogenhunde-Staffel soll ausgeweitet werden

Drogen und verbotene Handys im Knast sind keine Kleinigkeit. „Wer erwischt wird, hat mit Disziplinarstrafen zu rechnen“, warnt der Justizminister. „Vollzugsöffnende Maßnahmen können widerrufen werden, und auch eine vorzeitige Entlassung steht auf dem Spiel.“

Die Drogenhunde-Staffel der nordrhein-westfälischen Justiz soll um fünf auf elf Tiere ausgeweitet werden. Dazu müssen die vier Belgischen Schäferhunde Freya, Jada, Rex und Sira sowie der Holländische Schäferhund Thor am 11. April ihre Prüfung an der Polizeischule in Schloß Holte-Stukenbrock bestehen. Mit ihnen sollen auch vier neue Diensthundeführer ihr Zertifikat erhalten. Einsatzgebiet der kompletten Staffel sind alle 36 Gefängnisse in NRW.

Auf dem Ausbildungsplan stehen Opium, Heroin, Marihuana, Haschisch, Kokain sowie Ecstasy und andere Amphetamine. Wenn er nach neuen Spürnasen Ausschau hält, versucht Szeliga nach eigenen Worten vor allem Charakter, Verhalten, Beweglichkeit, Frustrationstoleranz und Konzentrationsfähigkeit der Tiere einzuschätzen. Die Ausbildung zum Spürhund dauert in der Regel drei bis viereinhalb Monate. „Naturtalente“ für die Konditionierung auf Handys gebe es nicht, sagt der Trainer. „Das kann man jedem Rauschgiftspürhund beibringen.“

Wie viele auf Drogen, Handys, Datenträger, Bargeld oder Leichen trainierte Hunde Polizei, Justiz, Zoll und Finanzbehörden insgesamt in Deutschland im Einsatz haben, können die Bundes- und Landesbehörden nicht beziffern. Dies werde statistisch nicht erfasst, heißt es aus den Ministerien. NRW hat aber bereits entschieden, seine Spürhunde-Einheiten auch in den nächsten Jahren weiter aufzustocken. (dpa)