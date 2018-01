Streit nach einer Hochzeit

Köln. Nach einer Hochzeitsfeier in Köln wurde aus einer Gruppe heraus auf ein Auto mit vier Insassen geschossen. Hintergrund soll ein Streit gewesen sein. Jetzt durchsuchte die Kölner Polizei sechs Wohnungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.01.2018

Die Kölner Polizei hat am Mittwochmorgen sechs Wohnungen durchsucht, bei zwei Durchsuchungen kam auch ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz. Hintergrund sind Ermittlungen zu einem Vorfall, der sich bereits am 13. Dezember ereignet hat. Aus einer Gruppe heraus wurde damals mindestens vier Mal auf ein Auto eines 29-Jährigen geschossen. Mit im Auto saßen noch drei weitere Personen. Laut Polizei soll einer der Angreifer einen der Flüchtenden anschließend mit dem Auto angefahren und verletzt haben.

Aufgrund dieser Vorfälle ermittelt aktuell eine Mordkommission gegen sieben serbisch-montenegrinische Angehörige derselben Großfamilie. Hintergrund des Angriffs sollen Streitigkeiten bei einer Hochzeitsfeier der Großfamilie am Abend vor der Tat sein. Bei den Durchsuchungen am Mittwoch stellten die Beamten nach Angaben der Kölner Polizei Beweismittel sicher und nahmen einen der mutmaßliche Täter fest. Er wurde bereits mit Haftbefehl gesucht und soll noch am Mittwoch dem Haftrichtervorgeführt werden.