Vorwurf des sexuellen Missbrauchs

05.04.2019 KÖLN. Einem Pfarrvikar aus dem Kreisdekanat Euskirchen wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden eingestellt, der Kölner Kardinal Rainer Woelki beurlaubte den Mann jetzt allerdings.

Der Kölner Kardinal Rainer Woelki hat erneut einen Geistlichen wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs beurlaubt. Es gehe dabei um einen Pfarrvikar im Kreisdekanat Euskirchen, teilte das Erzbistum am Freitag mit. 2010 hätten die Betroffenen die aus den 1990er Jahren datierenden mutmaßlichen Vorfälle bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seien später eingestellt worden. Der Priester bestreitet die Vorwürfe. Ein Sprecher des Erzbistums weigerte sich am Freitag, am Telefon Fragen zu dem Fall zu beantworten.

Kirchenintern würden zurzeit im Erzbistum auch länger zurückliegende mögliche Missbrauchsfälle noch einmal untersucht, teilte das Erzbistum mit. Im Zuge dieser Recherchen habe sich nun herausgestellt, dass die Vorwürfe gegen den Geistlichen aus dem Kreisdekanat Euskirchen 2010 der Glaubenskongregation in Rom hätten gemeldet werden müssen. Das sei aber unterblieben. Warum es nicht geschehen sei, solle noch ermittelt werden. Im vergangenen Monat war der Stadtdechant von Düsseldorf wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung beurlaubt worden. Auch er bestreitet den Vorwurf. (dpa)