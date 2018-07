Polizei bittet um Hinweise

KÖLN. Der 61 Jahre alte Rudolf N. aus Köln-Mülheim wird vermisst. Die Polizei hat zwei Fotos veröffentlicht und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.07.2018

Seit dem 4. Juli wird der Kölner Rudolf N. vermisst. Laut Mitteilung der Polizei wurde der 61-Jährige zuletzt am Nachmittag seines Verschwindens auf der Neusser Straße in Köln gesehen. Zuvor hatte er seine Wohnanschrift in Köln-Mülheim verlassen.

Rudolf N. ist 1,75 Meter groß und sehr schlank. Er hat braune Haare und blaue Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er laut Polizei eine blaue Jeans, ein braun-kariertes Hemd und schwarze Schuhe.

Da alle Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, hat die Polizei nun zwei Fotos von Rudolf N. veröffentlicht. Hinweise zum Aufenthaltsort des 61-Jährigen nehmen die Beamten unter 0221/2290 entgegen. Wer den Vermissten antrifft, soll den Notruf 100 wählen.

Foto: Polizei Die Polizei sucht nach Rudolf N.