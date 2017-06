Vierter Nachwuchs im Kölner Zoo

Der kleine Elefantenbulle «Kitai» und seine Mutter «Tong Koon» stehen am 08.06.2017 im Zoo in Köln (Nordrhein-Westfalen) in ihrem Gehege.

Köln. In der Nacht zu Montag ist gab es im Kölner Zoo erneut Nachwuchs: das vierte Elefantenbaby. Doch dessen Geburt verlief nicht wie gewohnt. Noch ist unklar, ob die Mutter ihr Junges aufziehen wird.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2017

Seit März 2016 haben bereits drei kleine Elefantenbullen das Licht der Welt erblickt. „Jung bul Kne” und „Moma” verzücken die Besucher des Kölner Zoos schon eine Weile. Am Donnerstag kam der Jungbulle „Kitai” noch hinzu.

In der Nacht zu Montag kam ein weiteres 75 Kilogramm schweres Elefantenbaby zur Welt. Allerdings verlief die Geburt nicht wie gewohnt. Der kleine Bulle ist schwächlich und die Mutter-Kind-Bindung nicht ausgeprägt.

„Wir tun alles in unseren Möglichkeiten stehende und haben extra eine Nachtwache mit Tierpflegern eingerichtet“, erklärt Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel. Dennoch gilt es weiter abzuwarten, berichtet dieser weiter. „Diese Maßnahme war erfolgreich. Die Mutter lässt das Jungtier im Beisein der Tierpfleger regelmäßig trinken, sodass wir den Bullen gut über die ersten 24 Stunden gebracht haben.“

Die Mutter des Jungtiers ist die Leitkuh der Kölner Herde, Kreeblamduan. Sein Vater ist der Zuchtbulle Sang Raja.

Alternativen zur Aufzucht

In einer Pressemitteilung zeigt der Kölner Zoo mögliche Alternativen auf, falls die Elefantenmutter ihr Junges nicht annimmt. Dann bestehe wie in freier Wildnis die Option, das eine der anderen Kühe der Herde die Aufzucht übernehme. Im äußersten Notfall käme auch eine Handaufzucht durch die Tierpfleger des Kölner Zoos in Frage. Über den weiteren Verlauf wird der Kölner Zoo zu gegebener Zeit informieren.

Um Mutter und Kind die nötige Ruhe zu gewähren, sind diese derzeit von der Elefantenherde getrennt und das Elefantenhaus vorübergehend geschlossen. Die anderen Dickhäuter, darunter auch die drei kürzlich geborenen Jungtiere, sind auf der Außenanlage des Elefantenparks für Besucher zu sehen.

Elefantenbaby fällt in Wasserbecken

Das zweitjüngste Elefantenbaby sorgte nur wenige Tage nach seiner Geburt für Aufruhr: Am Montagmittag stürzte „Kitai” in ein Wasserbecken des Elefantenparks und konnte sich selbst nicht retten. Nachdem die Elefantenherde nicht eingegriffen hat, was in freier Wildbahn normalerweise der Fall ist, kletterten drei Tierpfleger ins Wasser, um dem Jungen zu helfen.

„Wir wollten nicht abwarten und haben deshalb entschieden, dass drei Elefantenpfleger das Jungtier aus dem Wasser holen”, berichtete der Zoodirektor dem Express. Der Vorfall ging am Ende gut aus und „Kitai” konnte unversehrt zu seiner Herde zurückkehren.