"Wir packen alle mit an"

07.07.2019

Direkt nach dem Junggesellenfest beginnen die Vorbereitungen für das nächste Jahr. Über den Planungsmarathon, den schleichenden Prozess des Mitgliederschwunds und die Traditionen eines Junggesellenvereins äußert sich der Vorsitzende des JGV Brenig, Nico Welter (20). Mit ihm sprach Ralf Palm.

Wie sieht die Mitgliederentwicklung des JGV Brenig aus?

Nico Welter: Aktuell haben wir nur noch 19 aktive Mitglieder. Die Zahl ist derzeit leider rückläufig. Vor drei Jahren hatten wir beispielsweise noch 24 Mitglieder, vor fünf Jahren waren es noch 27.

Wie geht ihr mit dem Vorurteil um, dass viele denken, es gehe vorwiegend um Feiern und Alkohol?

Welter: Am besten sollte sich jeder zunächst ein Bild vom Junggesellenfest machen und unseren Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Krönungsball beiwohnen. Wir üben Dorftradition und Brauchtum aus und versuchen, diese Tugenden so gut wie nur möglich am Leben zu erhalten, da es ein Teil unserer Dorfgemeinschaft ist.

Was bieten Sie jungen Leuten, um sich in einem JGV zu engagieren?

Welter: Handwerkliche Herausforderungen, einen großen neuen Freundeskreis und vor allem das Teilhaben an einer sehr langen Tradition. Hinzu kommt die Organisation von Festen mit mehr als 2000 Gästen, die Übernahme von Verantwortung und selbstständiges Arbeiten.

Wie können die Breniger Anteil an Ihren Veranstaltungen nehmen?

Welter: Unsere Aktivitäten kann man auch unter der Adresse www.jgv-brenig.de im Internet verfolgen. Dort ist auch der aktuelle Terminkalender mit unseren Veranstaltungen hinterlegt.

Was gibt es im Vorfeld eines Junggesellenfestes zu tun?

Welter: Wir müssen uns beispielsweise um den Caterer, die Verpflichtungen der Künstler, den Zeltbauer, die Strom- und Wasseranschlüsse, die Genehmigungen von der Stadt, die Sponsoren und um die Medien kümmern. Das alles organisieren wir mit einer Handvoll Leuten – es ist wirklich eine Mammutaufgabe. Beim Junggesellenfest selbst sind dann alle aktiven Mitglieder im Boot. Da packen wirklich alle mit an. Denn wir haben knapp 900 Quadratmeter Partyfläche und müssen uns jeweils um viele Hundert Gäste kümmern.

Wann findet das Junggesellenfest 2020 statt und wer wird den kölschen Abend eröffnen?

Welter: Das Fest findet am 3., 4. und 5. Juli 2020 statt. Für unseren kölschen Abend konnten wir Miljö und Björn Heuser gewinnen.