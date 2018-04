Fahrer unter Cannabis- und Kokaineinfluss

In Köln kam es am Donnerstag, 12. April 2018, zwischen einem 26-Jährigen und seinem 28-jährigen Beifahrer zu einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Köln. Am Donnerstag leistete sich der 26-jährige Fahrer eines 3er BMW eine wilde Verfolgungsjagd mit der Kölner Polizei. Die ereignisreiche Fluchtfahrt dauerte etwa zehn Minuten.

Von Sebastian Meltz, 13.04.2018

Am Donnerstagnachmittag ist einer Zivilstreife der Kölner Polizei gegen 16.10 Uhr ein 3er BMW aufgefallen, der mit hoher Geschwindigkeit auf dem Ehrenfeldgürtel in Köln unterwegs war. Das Fahrzeug sollte deshalb an einer Kreuzung angehalten, Fahrer und Beifahrer kontrolliert werden.

Einer der Zivilfahnder ging laut Polizeibericht daraufhin mit einem Anhaltestab auf den vor einer roten Ampel stehenden Pkw zu und zeigte seinen Dienstausweis vor. Doch als die Ampel auf Grün wechselte, beschleunigte der BMW-Fahrer und raste los. Es folgte eine etwa zehnminütige Verfolgungsjagd durch mehrere Wohngebiete in Braunsfeld und Lindenthal.

Der BMW fuhr laut Polizeiangaben über Gehwege, in entgegengesetzter Richtung in eine Einbahnstraße sowie über mehrere rote Ampeln. Auch nach einer Kollision mit einem geparkten Pkw in der Werthmannstraße setzte der Fahrer seine Flucht fort.

An der Kreuzung Decksteiner Mühle/Max-Scheler-Straße hielt der Wagen schließlich an. Anschließend flüchteten der 26-jährige Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer zu Fuß, wurden aber nach kurzer Verfolgung durch die Beamten gestellt. Bei ihrer Festnahme leisteten die beiden Männer laut Polizeiangaben zudem Widerstand.

Wie ein Drogenvortest vor Ort ergab, stand der Fahrer unter Einfluss von Cannabis und Kokain. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand.