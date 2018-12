Anlagenausfall in Wesseling

Wesseling. Auf dem Gelände von LyondellBasell in Wesseling ist es am Montagabend zu einen Anlagenausfall gekommen. In der Folge war in der Nähe des Standortes ein deutlich sichtbarer Feuerschein zu erkennen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2018

Wie LyondellBasell in einer Pressemitteilung vom Dienstag mitteilt, ist es am Montagabend gegen 19 Uhr auf dem Wesselinger Gelände in dem großen der beiden Cracker zu einem Anlagenausfall gekommen. Im Zuge der darauf folgenden Sicherheitsmaßnahmen sei die Anlage kontrolliert abgefahren worden.

Der in der Anlage befindliche Rohstoff wurde in den Fackelsystemen des Standortes demnach kontrolliert verbrannt, was allerdings mit deutlich sichtbarem Feuerschein verbunden war. Dazu wurde Dampf in die Flamme geleitet, was außerdem zu Lärm in der Nachbarschaft führte.

LyondellBasell bedauert nach eigenen Angaben die Unannehmlichkeiten und bittet die Nachbarn um Entschuldigung. Der Konzern geht davon aus, dass es in der kommenden Nacht nicht zu weiterer Fackeltätigkeit kommen wird.

Der betroffene Cracker stellt aus Rohbenzin Ethylen und Propylen her, die in nachgeschalteten Polymeranlagen zu Kunststoff verarbeitet werden. Die Kunststoffe aus Wesseling finden dann Einsatz in Haushaltsgeräten, Trinkwasserleitungen und Artikeln der Medizintechnik.