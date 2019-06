Wie es weitergeht

Von meu, 28.06.2019

Wie Alfters Gemeindesprecherin Maryla Günther sagt, will die Gemeindeverwaltung am Montag die Ergebnisse der Bewertungskommission zu den vorliegenden Vorschlägen zur Umgestaltung des Herrenwingert kommunizieren. „Zudem ist vorgesehen, die Ergebnisse der Bewertungskommission im Rathaus ab diesem Zeitpunkt öffentlich zugänglich zu präsentieren“, so Günther.

Am Montag, 8. Juli, findet um 18 Uhr eine weitere Bürgerversammlung im Ratssaal statt. Auch bei dieser werden die Ergebnisse und Empfehlungen der Bewertungskommission präsentiert und zur Diskussion gestellt. Günther: „Bürgerinnen und Bürger erhalten die Möglichkeit, zu diesem Anlass mündlich und schriftlich ihre Anmerkungen, Anliegen und Ideen abzugeben.“ Diese Eingaben könnten dann in den Beratungen im Ausschuss für Gemeindeentwicklung am Dienstag, 9. Juli, sowie im Rat am Donnerstag, 11. Juli, berücksichtigt werden.

Beide Sitzungen finden im Ratssaal statt und beginnen um 17 Uhr. In der Ratssitzung werden die Kommunalpolitiker die finale Entscheidung treffen, wie der Herrenwingert einmal aussehen soll.