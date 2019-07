KÖLN. Im Kölner Zoo können Besucher ab dem heutigen Donnerstag zwei Jungtiere des Kryptischen Goldtejus in ihrem Schaugehege beobachten. Die Echsen zählen zu einer erst unlängst entdeckten Art der Gattung Tupinambis teguixin.

Von Laura Hessler, 25.07.2019

Die Echsen wurden aufgrund ihres Fleisches und ihrer Häute zu den am stärksten genutzten Reptilien der Neuen Welt. Innerhalb von drei Jahrzehnten tauchten mehr als 34 Millionen Tejuhäute im Handel auf, sodass alle Tejuarten unter Artenschutz gestellt wurden.

Bis vor wenigen Jahren waren vier Arten der Schienenechsen-Gattung bekannt. Darunter auch die älteste Art der Gattung Tupinambis teguixin. In den letzten vier Jahren wurden innerhalb dieser ältesten Gattung wiederum vier weitere Arten entdeckt. Somit ist die Artenvielfalt höher als zuvor angenommen.

In der Zoowelt hat sich herausgestellt, dass in mindestens 22 Institutionen im europäischen Großraum sowie in mindestens 18 Zoos in Nordamerika und mindestens sechs in Südamerika tatsächlich nur eine Tupinambis-Art gehalten wird – der Tupinambis teguixin. Nachbestimmungen müssen nun zeigen, ob es sich hier nur um die angegebene Art oder nicht doch um Vertreter der jüngst entdeckten vier Arten handelt.

„Der Kölner Zoo ist ein wissenschaftlich geführter Zoo, der den Grundprinzipien moderner Zoos nachkommt, nämlich Erholung und Bildung, aber auch Artenschutz und Forschung, wie das der aktuelle Fall sehr schön veranschaulicht. Wir freuen uns sehr über diesen seltenen Nachzuchterfolg“, so Theo Pagel der Arbeitsgemeinschaft Zoologischer Garten Köln.