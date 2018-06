Straßenkonzert auf der Schildergasse

KÖLN. Kein Geringerer als Singer-Songwriter Mike Rosenberg alias "Passenger" ist am Mittwochmittag überraschend mitten in der Kölner Fußgängerzone aufgetreten. Es war nicht das erste Straßenkonzert des Musikers in Köln.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2018

"Passenger" alias Mike Rosenberg ist vor allem durch seinen Ohrwurm "Let her go" weltberühmt geworden - angefangen hat er jedoch als Straßenmusiker. Und zu diesen Wurzeln ist er am Mittwochmittag kurzfristig zurückgekehrt: Die Passanten auf der Kölner Schildergasse staunten nicht schlecht, als sie erkannten, wer da auf einer Mini-Bühne ein spontanes Konzert gab: Rosenberg, dessen Großvater wohl aus Köln stammte, gab einige seiner Songs zum Besten.

Der britische Popstar ist momentan auf Europatournee und scheint die Gelegenheit genutzt zu haben, seine Fans in Köln zu überraschen. Schon vor zwei Jahren war er in der Kölner City aufgetreten.