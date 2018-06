Anwohner evakuiert

08.06.2018 Köln. Bauarbeiter haben am Freitag in Köln eine amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Sprengsatz wurde noch am Freitag entschärft.

In Köln ist am Freitag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der 125-Kilogramm-Sprengkörper war bei Bauarbeiten im Stadtteil Deutz gefunden worden. In einem Radius von 300 Metern mussten etwa 900 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst verlief nach Angaben der Stadt problemlos. (dpa)