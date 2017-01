Evakuierung und Entschärfung in Köln

04.01.2017 Köln. Auf einem Grundstück in Köln-Neubrück wurde bei Bohrungen eine Bombe gefunden. Rund 1700 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Eine 2,5 Zentner schwere Weltkriegsbombe sowie weitere kleinere Munitionsteile sorgen am Dienstagvormittag für eine Evakuierung in Köln: Sie wurden bei Bohrungen auf einem Grundstück am Neubrücker Ring 18 im Stadtteil Neubrück entdeckt. Die Bombe verfüge über zwei Zünder und müsse vor Ort entschärft werden, teilte die Stadt mit.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf hat den Evakuierungsradius auf rund 200 Meter festgelegt. Davon sind auch einige Hochhäuser am Ortsrand betroffen. Die Autobahnen A3 und A4 sowie das nordwestlich vom Fundort gelegene Gelände des Krankenhauses Merheim sind nicht betroffen. Rund 1700 müssen ihre Häuser verlassen. (ga)