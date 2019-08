Entschärfung läuft

Am Dienstag wurde in Köln eine Weltkriegsbombe gefunden. (Symbolbild)

Köln. Am Dienstag wurde in Köln eine Weltkriegsbombe gefunden. Diese soll noch am Dienstag entschärft werden. Mehrere Tausend Anwohner müssen evakuiert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.08.2019

Bei Sondierungsarbeiten auf einer städtischen Fläche in der Geisbergstraße in Köln-Klettenberg wurde am Dienstag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Gegenüber eines Spielplatzes sollen demnächst Häuser abgerissen werden, und bei Vorarbeiten sei die Bombe mit einem Langzeitzünder gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Stadt. Nach jetzigem Stand habe keine unmittelbare Gefahr für spielende Kinder bestanden, da die Bombe unter der Erde lag. Wie die Stadt Köln auf ihrer Homepage mitteilte, handele es sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe. Sie liege auf einem Spielplatz gegenüber der Hausnummer 51a.

Laut der Stadt werde die Bombe am Dienstag noch entschärft. Dafür müssen rund 2800 Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern evakuiert werden. Die Evakuierung habe bereits begonnen. Als erstes werden die Anwohner in unmittelbarer Nähe des Fundortes evakuiert. Anschließend die übrigen Anwohner. Eine Anlaufstelle ist in der Katholischen Grundschule Lohrbergstraße 46 eingerichtet. Dort sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt Köln im Einsatz und versorgen die Evakuierten mit Getränken.

Auch rund 130 Bewohner eines Altenheims in der Karl-Begas-Straße sind betroffen, 30 bis 40 von ihnen müssen liegend transportiert werden. Sie werden in eine Partner-Einrichtung gebracht.

Wegen Informationen zu Verkehrsbehinderungen wird gebeten, sich zusätzlich bei Radio Köln, und dem WDR sowie online bei den Kölner-Verkehrs-Betrieben (KVB) und weiteren Verkehrsunternehmen zu informieren.

(mit Material von dpa)