Verzögerung auf Baustellen

KÖLN/LEVERKUSEN. Weiterhin Geduld brauchen Autofahrer rund um Köln und Leverkusen. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstag mitteilte, konnten einige Autobahnbaustellen nicht wie geplant abgeschlossen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2018

Zwischen Köln und Leverkusen müssen Autofahrer weiter mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Die Sanierung der A1-Fahrbahnübergänge an der sogenannten "Stelze" in Leverkusen in Fahrtrichtung Koblenz konnte nicht wie angekündigt bis Pfingsten abgeschlossen werden. Technische Probleme beim Ausbau der auszutauschenden Bauteile in den Fahrbahnübergängen wären unvorhergesehen aufgetreten. Das teilte Straßen.NRW mit. Die Arbeiten sollen nun bis Ende Juni dauern. Da die Arbeiten allerdings ausschließlich nachts ablaufen, sei die Einschränkung für den Verkehr dort gering.

Zu Engpässen kommt es auch auf der Verbindung von der A59 auf die A1 in Richtung Dortmund am Autobahnkreuz Leverkusen West. Dort läuft noch bis vermutlich Ende Juni die Kampfmittelsondierung für den Neubau der dortigen Brückenbauwerke.

