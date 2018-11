Voreifelbahn S23

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn. Der Zweckverband Nahverkehr Rheinland hat am Freitag den Planungsauftrag erteilt, um die Elektrifizierung der S 23 in Gang zu setzen - und die Ära der dieselbetriebenen Züge auf dieser Linie zu beenden.

In Zeiten von Dieselfahrverboten für Autos und Brummis hat diese Entscheidung Signalwirkung: Am Freitag hat der Hauptausschuss des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland (NVR) die Geschäftsführung der NVR mit der Planung der Elektrifizierung der Strecke S 23 von Bad Münstereifel über Euskirchen nach Bonn beauftragt. Bislang sind auf der Trasse der Voreifelbahn ausschließlich Dieselfahrzeuge im Einsatz.

In den sogenannten Leistungsphasen eins und zwei geht es um die Vorplanung des Projektes. Für diese beiden Phasen zusammen sind sechs Millionen Euro veranschlagt. Eine vom NVR, den Kreisen Euskirchen und Rhein-Sieg sowie der Stadt Bonn in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hatte ergeben, dass eine Elektrifizierung der mit Dieselfahrzeugen befahrenen Strecke wirtschaftlich äußerst sinnvoll wäre (der GA berichtete). „Damit stehen die Signale für den ersten Planungsschritt der Elektrifizierung der Voreifelbahn auf Grün. Nach der Fertigstellung können wir den Kunden eine deutlich verbesserte SPNV-Qualität anbieten und sind zudem umweltschonender unterwegs. Jetzt heißt es, weiter Gas zu geben und die Bürger und Pendler von Anfang an einzubinden“, sagte NVR-Geschäftsführer Norbert Reinkober nach der Entscheidung.

Die Gutachter der Studie empfehlen nach der Elektrifizierung ferner eine Taktverdichtung der S 23 auf einen 20-Minuten-Takt zwischen Euskirchen und Bonn-Mehlem. In der Hauptverkehrszeit ist zwischen Rheinbach und Mehlem sogar ein Zehn-Minuten-Takt vorgesehen. Das Gesamtvorhaben ist in drei Bauabschnitte aufgeteilt, die jetzt beschlossenen Gelder gelten allein für den ersten Bauabschnitt zwischen Bad Münstereifel und Bonn Hauptbahnhof. Neben der Elektrifizierung ist ein zweigleisiger Ausbau der Strecke zwischen Witterschlick und Kottenforst sowie zwischen Odendorf und Rheinbach geplant. Ziel ist es, Projekte wie die Elektrifizierung schnellstmöglich zu realisieren.