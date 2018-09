Störung bei Düsseldorf

26.09.2018 Düsseldorf. Erst die Attacke auf ein Bahn-Signalkabel, nun eine Weichenstörung: Im Rheinland hat es am Mittwochmorgen erneut Probleme im Zugverkehr gegeben.

Wegen einer Weichenstörung bei Düsseldorf im morgendlichen Berufsverkehr sind zahlreiche Zugreisende am Mittwoch verspätet ans Ziel gekommen. Mindestens 30 Verbindungen im Raum Düsseldorf, im Raum Köln und auch zum Flughafen seien betroffen gewesen, sagte ein Bahn-Sprecher am Morgen. In den meisten Fällen habe sich die Verspätung im Bereich von bis zu zehn Minuten bewegt.

Die Weichenstörung war laut Bahn nach etwa einer Stunde behoben. Der Defekt stehe in keinem Zusammenhang mit den Problemen der vergangenen Tagen, betonte der Sprecher. Eine Attacke auf ein Bahn-Signalkabel bei Düsseldorf hatte für erhebliche Störungen im Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen gesorgt. Zehntausende Reisende waren betroffen. (dpa)