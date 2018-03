Wochenlange Arbeiten ab 9. April

Godorf. Wochenlang finden beim Shell-Werk in Köln-Godorf ab April Wartungsarbeiten statt. In dieser Zeit sind Lärm- und Geruchsbelästigungen sowie Fackeltätigkeiten möglich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.03.2018

An der Rheinland Raffinerie von Shell in Godorf kann es demnächst mehrere Wochen lang zu Lärm- und Geruchsbelästigungen sowie zu Fackeltätigkeiten kommen. Der Grund sind umfangreiche Wartungen.

Wie Shell am Montag mitteilte, steht eine routinemäßige Tüv-Inspektion an. Ab Montag, 9. April, werden demnach zunächst die Anlagen heruntergefahren, was die Fackeltätigkeiten mit den Lärm und den Gerüchen zu Folge hat. Mehrere Wochen lang stehen die Anlagen dann still. Es kann dadurch zu weiteren Lärmbelästigungen durch Montage- und Reinigungsarbeiten kommen. Auch vereinzelte Fackeltätigkeiten sind in diesen Wochen möglich.

Bis zu 1000 zusätzlich Mitarbeiter des Tüvs und von Partnerfirmen werden während der Wartungsarbeiten in den Anlagen tätig sein. In festgelegten Abständen würden diese vorgeschriebenen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, heißt es von Shell. Im Zuge der Arbeiten würden auch Teile der Anlage modernisiert. Zwei Jahre lang seien die im April anstehenden Wartungen vorbereitet worden.