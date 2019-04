Dunkle Rauchwolken

So sieht die Fackeltätigkeit in Köln-Godorf vom Rheinufer in Köln Porz Langel aus.

Köln. In Köln-Godorf und der Umgebung kommt es aktuell zu einer starken Rauchentwicklung wegen Fackeltätigkeiten. Die Warnung Fenster und Türen geschlossen zu halten, konnte aber am Abend aufgehoben werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.04.2019

Am frühen Freitagabend kam es zu einer ungeplanten und starken Fackeltätigkeit bei Shell in Köln-Godorf. Die Feuerwehr warnte gegen 18.15 Uhr über die Warnapp Nina vor Geruchsbelästigungen in Godorf und den angrenzenden Orten sowie vor Rauchverwirbelungen. Die Flammen und die starken Rauchwolken waren schon von weitem zu sehen.

Die Feuerwehr rief dazu auf, in den angrenzenden Gebieten Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Gegen 21.30 Uhr wurde diese Warnung von der App aufgehoben. Die Rußwolke ziehe aktuell über das Kölner Stadtgebiet heißt es bei "Nina". Die Warnung wegen Rußentwicklung bleibt aber vorerst bestehen. Es werden weiterhin Messungen vorgenommen.

Shell teilte gegen 18.50 Uhr mit, dass es zu einer Störung im Werk Nord gekommen sei. Außerhalb des Werkes sei eine Lärmbelästigung nicht auszuschließen. "Es gibt zurzeit keine Hinweise auf eine mögliche Gefährdung der Nachbarschaft des Werksgeländes", so Shell.

Eine Fackeltätigkeit bei Shell ist immer dann notwendig, wenn es einen Störfall gibt und bestimmte Stoffe nicht rechtzeitig verarbeitet werden können. Sie werden dann in der Regel kontrolliert verbrannt. "Die Fackeln sind für die Sicherheit einer Raffinerie unbedingt notwendig und eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung. Während der An- und Abfahrprozeduren von Anlagen entstehen zeitweilig größere Mengen Gase, die zur sicheren Verbrennung zur Fackel geleitet werden," heißtb es in einer Pressemitteilung.