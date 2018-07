Löscharbeiten am Höhenfelder See

Köln. In Köln am Höhenfelder See ist am Sonntag ein Brand im Unterholz und Buschwerk ausgebrochen. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.07.2018

100 Einsatzkräfte der Kölner Feuerwehr waren am Sonntag damit beschäftigt, einen Waldbrand am Höhenfelder See und ein Feuer im Klinikum Merheim zu löschen. Gegen 14.20 Uhr erreichte die Leitstelle ein Notruf, dass am See im Stadtteil Dellbrück ein Feuer ausgebrochen sei.

"Auf einer Fläche von circa 1000 Quadratmetern standen am Höhenfelder See Unterholz und Buschwerk in Flammen", teilte das Presseamt der Feuerwehr Köln mit. Zum Brandherd mussten weitere Einsatzkräfte nachalarmiert werden, sodass insgesamt 100 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Sie mussten zunächst verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Danach konnten die Feuerwehrleute den Brand löschen. Die Hitze erschwerte den Einsatz, so das Presseamt. Derzeit werden noch Nachlöscharbeiten ausgeführt.

Zusätzlich wurde die Feuerwehr Köln am Sonntag zu einem Brand in einem Bad in der LVR-Klinik in Mehrheim gerufen. Der Brand war schnell gelöscht, wegen der Rauchentwicklung musste jedoch die gesamte Station geschlossen werden. Die Patienten wurden in andere Gebäudeteile verlegt, verletzt wurde niemand.