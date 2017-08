Solche Wakeboarder-Stunts können am Wochenende beim zweiten "Eat Play Love"-Festival am Fühlinger See in Köln bestaunt werden.

Köln. Drei Tage lang Live-Musik hören, leckere internationale Snacks essen und dazu Deutschlands beste Wakeboarder beim Kampf um den Titel verfolgen - das bietet am Wochenende das "Eat Play Love"-Festival am Fühlinger See in Köln. Am kommenden Freitagmittag geht es los.

Von Dierk Himstedt, 24.08.2017

Das Wetter bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft und warm. Wer Lust hat auf Veranstaltungen unter freiem Himmel, dem bietet das zweite Kölner "Eat Play Love"-Festival am Fühlinger See in Köln eine abwechslungsreiche Gelegenheit dazu. Food Trucks und "Open Air"-Bühnen bieten dort drei Tage lang einen attraktiven Rahmen für die Deutschen Meisterschaften im Wakeboarden am Boot.

Am Freitag um 11 Uhr geht es mit dem ersten Training los. Am Samstag und Sonntag beginnen dann die Wettkämpfe schon um 10 Uhr. Für musikalische elektronische Entspannung sorgen unter anderem DJs wie Freiboiter und Jeremaier oder David Hasert, aber auch andere Stilrichtungen aus dem Hip Hop, Funk&Soul oder Reggae werden präsentiert. Am Finaltag ist dann die Berliner House-Musik-Band "Kotelett&Zadak" vom bekannten Label "Katermukke" angekündigt.

Wo? - an der Regattabahn am Fühlinger See, Oranjehofstraße 103, 50769 Köln