Fahrer retten sich selber

Brühl. In Brühl ist am Dienstagmorgen ein Paketwagen mit 150 Sendungen vollständig ausgebrannt. Auch ein dahinter fahrender Kleinlaster auf der Otto-Wels-Straße wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Durch ein Feuer völlig zerstört wurde am Dienstag ein Paketwagen auf der Otto-Wels-Straße in Brühl. Das teilte die Brühler Feuerwehr mit. Ein unmittelbar dahinter fahrender zweiter Paketwagen sei durch den Brand stark beschädigt worden. Beide Fahrer hätten sich selber retten können und seien dadurch unverletzt geblieben, hieß es weiter.

Wie Brandamtmann Sebastian Nüsgen dem GA sagte, seien die Kräfte gegen 10.40 Uhr alarmiert worden. Sie waren bis etwa 13.30 Uhr im Einsatz. Die Feuerwehr Brühl setzte dabei zwei Trupps unter Atemschutz ein, um den Brand mit Wasser und Schaum zu löschen. Dennoch habe nicht verhindert werden können, dass die gesamte Ladung des ersten Lasters verbrannte, teilte die Feuerwehr mit. Der zweite Paketwagen sei zum Zeitpunkt des Feuers hingegen nicht beladen gewesen. Beteiligt waren alles in allem 18 Feuerwehrleute unter Nüsgens Leitung – sowohl hauptamtliche als auch freiwillige. Vor Ort waren zudem Polizisten, die die Straße sperrten. Wie ein Sprecher der Polizei aus dem Rhein-Erft-Kreis auf GA-Anfrage sagte, dauerten die Ermittlungen zur Brandursache noch an.

Nach Angaben von Postsprecher Achim Gahr befanden sich in dem völlig zerstören Wagen rund 150 Pakete. Sobald man an das Fahrzeug könne, werde man sichten, was an Inhalten und Adressaufklebern noch identifizierbar sei. Da alle Pakete bei der Aufgabe mit einer sogenannten Identnummer versehen würden, könne man zumindest die Empfängeradresse schnell ermitteln, so Gahr.

Letztlich gelte es aber den jeweiligen Absender zu ermitteln, da dieser einen Nachforschungsantrag stellen und ebenso angeben müsse, was sich im Paket befunden habe. „Bei Paketen haftet die Post bis 500 Euro“, sagte Gahr. Bei Päckchen sei das hingegen anders. Da es sich bei Päckchen um Briefsendungen handle, unterlägen sie keiner Haftung.