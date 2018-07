Verstärkte Kontrollen

Am Wochenende gilt am Hauptbahnhof in Köln ein Waffenverbot.

Köln. Für kommendes Wochenende gilt am Kölner Hauptbahnhof ein Waffenverbot. Damit reagiert die Polizei auf steigende Gewalt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2018

Mit einem Waffenverbot reagiert die Polizei auf eine Zunahme der Gewalt am Kölner Hauptbahnhof. Am kommenden Wochenende gilt dort ein Verbot für Waffen wie Schuss-, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Dieses Verbot schließe auch "gefährliche Werkzeuge aller Art" (zum Beispiel Teppichmesser) mit ein. Reisende und Besucher sollen verstärkt kontrolliert werden. Es droht bei Verstößen ein Zwangsgeld in Höhe von 100 Euro. Das Verbot gilt am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, jeweils von 18 bis 6 Uhr des Folgetages im Gebäudekomplex des Bahnhofs einschließlich der Gleisanlagen.

Laut Polizei besuchen täglich 318.000 Reisende den Hauptbahnhof in Köln. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Gewaltstraftaten dort um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Darunter seien 66 gefährliche Körperverletzungen, die mit gefährlichen Gegenständen begangen wurden.

Von Januar bis Juni habe es bereits 44 Vorfälle gegeben, bei denen Waffen wie Messer, Schlagringe, Totschläger oder Softairpistolen mitgeführt wurden. Besonders am Wochenende sei der Hauptbahnhof ein Brennpunkt für Gewaltdelikte.