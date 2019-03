Raub am Flughafen Köln/Bonn

Köln. Am Flughafen Köln/Bonn hat es am Mittwochmorgen einen Überfall auf einen Geldtransporter gegeben. Dabei wurde ein Wachmann durch mindestens einen Schuss lebensgefährlich verletzt.

Von Andreas Dyck, 06.03.2019

Drei maskierte Täter haben am Mittwochmorgen einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn überfallen und dabei einen Wachmann schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall gegen 9.10 Uhr im Bereich des Fernbusbahnhofs.

Der verletzte Wachmann habe eine Schussverletzung am Oberschenkel erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach GA-Informationen handelt es sich um den Beifahrer des Geldtransporters, der zurzeit in Lebensgefahr schwebt.

Die Angreifer ließen ihr Fluchtfahrzeug nicht weit entfernt vom Ort des Überfalls an der Jägerstraße im Ortsteil Porz-Eil brennend stehen. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen schwarzen Audi. Die Täter sind auf der Flucht.

Aktuell gibt es einen Polizeieinsatz im Bereich des Fernbusbahnhofs. Der Flugbetrieb ist nicht beeinträchtigt. — Köln Bonn Airport (@AirportCGN) March 6, 2019

Der Einsatz läuft auf Hochtouren, so ein Polizeisprecher. Nach Angaben des Flughafens Köln/Bonn ist der Flugbetrieb nicht beeinträchtigt. Auch die Terminals seien ganz normal erreichbar. Nur ein Teil des Fernbusbahnhofs sei abgesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen dringend um Hinweise zum Tatgeschehen unter 0221-2290 oder an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Weitere Berichterstattung folgt.