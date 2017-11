Bericht des Magazins Westpol

Der Terminalbereich am Flughafen Köln/Bonn (Symbolfoto).

Köln/Bonn. Die Brandschutzanlagen am Flughafen Köln/Bonn sollen in einem desolaten Zustand sein. Das berichtet der WDR in seiner Sendung Westpol.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.11.2017

Am Flughafen Köln/Bonn gibt es gravierende Brandschutzmängel. Das berichtet das WDR-Magazin Westpol. Demnach seien Mängel über Jahre nicht behoben und zu wenig Geld in Wartung und Instandhaltung investiert worden. Das gehe aus internen Dokumenten und Brandschutzberichten vor, die dem Magazin vorliegen.

In einem Protokoll von August 2017 heißt es dem Bericht zufolge, dass die Anlagen im Terminal 1 teilweise in einem "desolaten und veralteten Zustand" seien. Interne Experten des Flughafens befürchten, dass es bei einem Brand zu einer Rauchausbreitung komme. Der Grund seien mangelhafte Brandschutzklappen und Durchbrüche in Decken und Wänden, die nicht fachgerecht verschlossen wurden. Ein Risiko bei einem Brand seien außerdem alte Kabel und Leitungen, die nicht entfernt wurden.

Der unabhängige Sachverständige Matthias Dietrich sagt im WDR: "Die Anzahl der Mängel scheint für mich schon so erheblich zu sein, dass ein Brand sich auch bei einem relativ kleinen Beginn und einer geringen Gefährdungsstufe erheblich ausbreiten kann."

Der Flughafen äußerte sich mit Verweis auf laufende Ermittlungen gegenüber "Westpol" zum Brandschutz nicht. Der beurlaubte Flughafenchef Michael Garvens betonte in einer Stellungnahme, dass ein detaillierter Brandschutzbericht dem Aufsichtsrat jedes Jahr vorgelegt würde. Eine Gefahr für "Leib und Leben" sowohl der Passagiere als auch der Mitarbeiter habe es nicht gegeben, so Garvens weiter.