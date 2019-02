TV-Ausstrahlung an Rosenmontag

26.02.2019 Köln. Bei einer TV-Karnevalssitzung im Kölner Gürzenich hatte eine unzufriedene Zuhörerin die Bühne von Bernd Stelter geentert. Beim WDR ist man sich noch nicht einig, ob die Szene so auch im Fernsehen gezeigt wird.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat noch nicht entschieden, ob die Konfrontation des Büttenredners Bernd Stelter mit einer unzufriedenen Zuhörerin an Rosenmontag im Fernsehen gezeigt wird.

Die Entscheidung stehe noch aus, sagte eine Sprecherin des Senders am Dienstag in Köln. Eine empörte Frau hatte eine Karnevalssitzung mit Stelter kürzlich unterbrochen und war auf die Bühne gekommen. „Sie stand 50 Zentimeter vor mir, was einem auch kein gutes Gefühl gibt, wenn ich ehrlich sein soll“, sagt Stelter. Am Montagabend äußerte er sich bei einer Veranstaltung dem GA gegenüber: "Mir ist egal, ob die Leute aus Weimar oder woanders herkommen, aber ein bisschen Humor mitbringen wäre schön." Schließlich beleidige er niemanden: "Ich mache nichts Ehrabschneidendes oder unter der Gürtellinie.“

Auslöser des Ärgers der Zuschauerin war ein Witz über Doppelnamen wie den von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Vorfall ereignete sich bei der Aufzeichnung einer Karnevalsitzung in Köln.

Bei der Aufzeichnung der großen TV-Sitzung am Freitagabend saßen Prominente wie Ministerpräsident Armin Laschet, Innenminister Herbert Reul, FC-Vize Toni Schumacher und die Oberbürgermeister von Köln, Bonn und Düsseldorf im Publikum.

Der WDR schneidet aus der Sitzung ein abendfüllendes Programm zusammen, das Rosenmontag ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen sein wird. (dpa/ga)