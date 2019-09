Vorschläge der Bürgerinitiative

03.09.2019

Tempo 30 auf der gesamten Durchgangsstraße durch Altendorf-Ersdorf, einen Zebrastreifen in Höhe der Kirche, den Umbau des Verkehrsknotenpunkts Burgstraße/Meckenheimer Straße/Ahrstraße zum Kreisverkehr, eine Temporeduzierung auf der Ahrstraße in Altendorf, eine wirksame Verengung oder Fahrbahnverschwenkung für den Ortseingang in Altendorf auf der Meckenheimer Straße und der L 471, Veränderungen in der Beschilderung am bestehenden Kreisverkehr Hilberather Straße/Paulusstraße, eine Beschilderung des Lkw-Durchfahrverbots aus Richtung Gelsdorf, eine Beschilderung des Lkw-Durchfahrverbots für den Doppelort bereits an der Kreuzung Gelsdorfer Straße vor der Einmündung in die Altendorfer Straße sowie eine Temporeduzierung auf einem Teilstück der Hilberather Straße auf Tempo 50 am Haus Jägersruh.