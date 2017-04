Lkw fährt auf Stauende auf

26.04.2017 Köln. Nach einem schweren Unfall wurde die Autobahn 4 kurz vor dem Autobahnkreuz Köln-West bis zum späten Mittwochabend in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Lkw ist dort auf ein Stauende aufgefahren und tödlich verunglückt.

Am Mittwochabend ist es gegen 18 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Olpe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeigers ist ein Kleinlaster kurz vor dem Autobahnkreuz Köln-West auf einen stehenden Sattelzug an einem Stauende aufgefahren.

Der Fahrer wurde bei dem Aufprall im Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er verstarb noch am Unfallort.

Die Autobahn blieb bis in die späten Abendstunden gesperrt. (ga)