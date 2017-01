Im Kölner Zoo kündigt sich Nachwuchs an.

12.01.2017 KÖLN. Töröö! Im Kölner Zoo kündigt sich im Jahr 2017 gleich vierfacher Elefantennachwuchs an. Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel ist zufrieden.

Gleich mehrfach können Besucher des Kölner Zoos in diesem Jahr ihr "graues Wunder" erleben. Wie die Presseabteilung des Zoos am Donnerstag mitteilte, erwarten vier Elefantenkühe der 13 Mitglieder fassenden Herde im Laufe des Jahres Nachwuchs.

"Dass sich so viel Nachwuchs auf einmal ankündigt, ist eine tolle Bestätigung für unser Haltungskonzept", erklärte Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel.

Elefantenherde im Köner Zoo Foto: Werner Scheurer

"Dank der Größe des 2004 komplett neu gebauten Elefantenparks können die Tiere bei uns in ihrem natürlichen Herden- und Sozialverband leben. Der menschliche Kontakt ist auf ein Minimum reduziert. Das gilt auch für die Geburten. Die Jungtiere werden ganz natürlich und ohne unsere Einflussnahme geboren, so wie es auch in der Natur passiert", führte Pagel aus.

Unter den trächtigen Elefantenkühen befindet sich unter anderem "Marlar", die 2006 als erstes Jungtier im kurz zuvor eröffneten Elefantenpark zur Welt kam. Neben "Marlar" sind "Maha Kumari", "Kreeblamduan" und "Tong Koon" tragend. Vater aller vier Jungtiere ist "Sang Raja", der jünger der beiden im Kölner Zoo lebenden Zuchtbullen. (ga)