Autobahn gesperrt

Bei dem Unfall in Kerpen wurden vier Menschen getötet.

Kerpen. Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Autobahn 4 bei Kerpen am frühen Sonntagmorgen ums Leben gekommen. Die Strecke wurde für Stunden gesperrt.

Bei einem schweren Unfall auf der A4 bei Kerpen sind in der Nacht zu Sonntag vier Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Autobahnpolizei Köln sei gegen 4 Uhr morgens aus bisher ungeklärter Ursache ein 32-jähriger Autofahrer aus Aachen mit seinem VW Golf Sports, der in Fahrtrichtung Köln unterwegs war, zwischen den Anschlussstellen Merzenich und Elsdorf auf das Heck eines belgischen Sattelzuges aufgefahren. Der Golf wurde daraufhin nach links geschleudert und kam auf der mittleren der drei Fahrspuren in entgegengesetzter Richtung zum Stehen.

Unmittelbar danach prallte ein VW Eos mit vier Insassen, die nach GA-Informationen aus dem Raum Siegburg kommen, ungebremst in das Auto des 32-Jährigen. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Golf über die Betonschrammwand geschleudert wurde und auf der Gegenfahrbahn liegen blieb. Der 32-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine 18-Jährige aus dem VW Eos geschleudert und schwer verletzt. Die drei anderen Mitfahrer (19, 19 und 21 Jahre alt) kamen ums Leben. Ihr Wagen fing nach dem Zusammenstoß mit dem VW Golf Feuer und brannte komplett aus.

In den Unfall verwickelt war nach Angaben der Kölner Autobahnpolizei zudem ein mit mehreren Kindern besetzter Reisebus, der mit seinem Anhänger den brennenden PKW berührte und dabei beschädigt wurde. Der Fahrer des Reisebusses hielt daraufhin am Rastplatz Frechen an und informierte die Polizei. Auch ein bulgarischer PKW wurde durch Trümmerteile beschädigt, als er die Unfallstelle passierte. Weitere Verletzte gibt es nach Angaben der Polizei nicht. Ersthelfer und Einsatzkräfte wurden durch Seelsorger und Opferschutzbeauftragte betreut.

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die A4 zwischen den Anschlussstellen Merzenich und dem Kreuz Kerpen komplett gesperrt werden. Gegen 13 Uhr am Sonntag konnte die Autobahn in Fahrtrichtung Aachen wieder freigegeben werden. In Fahrtrichtung Köln muss die A4 für Räumungs- und Reparaturarbeiten bis auf Weiteres gesperrt bleiben.

Während der Unfallaufnahme kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der Luftaufnahmen des Unfallorts gemacht hat. Außerdem wurde durch den Unfall die Fahrbahn beschädigt. Wie schwer die Schäden sind, war zunächst nicht absehbar.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Köln unter 0221-2290 zu melden oder an jeder anderen Polizeidienststelle. (mit Material von dpa)