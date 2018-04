Rettungskräfte im Einsatz

Bornheim. Am Mittwochabend sind drei Fahrzeuge auf der L 192 zwischen Bornheim und Wesseling in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Die Straße ist während des Rettungseinsatzes voll gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2018

Am Mittwochabend hat sich gegen 19.40 Uhr ein schwerer Unfall auf der L 192 zwischen Bornheim und Wesseling ereignet. Drei Fahrzeuge wurden darin verwickelt. Wie die Polizeileitstelle Rhein-Erft mitteilte, wurden zwei Personen sehr schwer verletzt, zwei schwer und eine leicht.

Ein Autofahrer fuhr nach Angaben der Polizeileitstelle einem anderen Auto auf der L 192 am Abend auf. Daraufhin schleuderte das vordere Auto, dem aufgefahren wurde, auf das Feld am Straßenrand. Der Fahrer im ersten Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem dritten Auto zusammen. Dieses schleuderte ebenfalls ins Feld. Die Fahrer des unfallverursachenden Autos und des dritten Autos wurden in ihren Wagen eingeklemmt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Die Einsatzkräfte konnten die beiden sehr schwer Verletzten bergen. Die insgesamt fünf Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren drei Notärzte, vier Rettungswagen sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Wesseling und Bornheim.

Die Straße musste während des Rettungseinsatzes und den darauffolgenden Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Wie die Polizei Bonn am Abend mitteilte, wird die Sperrung voraussichtlich noch bis in die frühen Morgenstunden bestehen bleiben.