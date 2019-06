Köln. Auf dem Gelände eines Porsche-Händlers im Kölner Stadtteil Ehrenfeld haben in der Nacht auf Montag vier Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.06.2019

Vier Autos sind am frühen Montagmorgen auf dem Gelände eines Porsche-Händlers in Köln-Ehrenfeld ausgebrannt. Wie die Kölner Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um etwa 1.40 Uhr alarmiert. An dem Autohaus in der Fröbelstraße standen demnach vier Fahrzeuge in Flammen, die von der Feuerwehr gelöscht werden mussten.

Die Kölner Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang noch keine Informationen. In den vergangenen Tagen war es bereits vermehrt zu Autoaufbrüchen gekommen. In Bonn wurde ein Porsche direkt vor der Haustür der Besitzerin gestohlen.