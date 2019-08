Überfall in Köln

general-anzeiger-bonn.de. In Köln-Stammheim ist am Samstagabend ein 25-Jähriger bei einem Überfall schwer verletzt worden. Vier Männer sollen unter anderem mit einem Messer und einer Pistole auf den Kölner losgegangen sein.

Von Köln, 04.08.2019

Am Samstagabend ist ein 25-Jähriger in Köln-Stammheim von vier Männern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, sollen vier Männer im Alter von 21 bis 31 Jahren gegen 20 Uhr auf der Bonhoefferstraße in Höhe der Gisbertstraße mit einem Baseballschläger, einem Messer und einer Schreckschusspistole auf den Kölner losgegangen sein.

Der 25-Jährige konnte in eine umliegende Eisdiele fliehen, wo Anwesende erste Hilfe leisteten. Mit einer Stichwunde im Bauch wurde er schwerletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die vier tatverdächtigen Männer wurden im Zuge einer Fahndung der Polizei in der Schulstraße in Leverkusen-Wiesdorf festgenommen. Die Hintergründe des Überfalls sind bisland noch unklar.