Köln. Bei einer Schießerei auf offener Straße sind in Köln am Samstagabend drei Männer schwer verletzt worden. Die Polizei hat vier mutmaßliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Von Michael Wrobel, 04.11.2018

Schüsse in Köln-Ostheim: Bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße sind am späten Samstagabend drei Kölner durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizei hat vier Männer im Alter von 29, 35, 37 und 45 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an der Tat beteiligt zu sein. Die Ermittler einer Mordkommission prüfen derzeit, ob es sich um Streitigkeiten im Rockermilieu handeln könnte.

Nach jetzigem Ermittlungsstand war gegen 23.30 Uhr ein Streit zwischen mehreren Männern vor einer Gaststätte im Steinrutschweg eskaliert. Anwohner hörten die Schüsse und wählten den Notruf der Polizei.

Zeugen sahen laut Polizeibericht mehrere Fahrzeuge vom Tatort flüchten. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten die 26-, 38- und 41-jährigen Schwerverletzten und fuhren sie in Krankenhäuser. Drei Verdächtige nahmen Polizisten noch in Tatortnähe fest. Ein weiterer Mann stellte sich im Laufe der Nacht auf einer Kölner Polizeiwache.

Zeugen, die Angaben zum Tatverlauf oder den Hintergründen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln zu melden.