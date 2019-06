KÖLN. Am Donnerstag treten Metallica im Kölner Rheinenergie-Stadion auf, in der Domstadt muss mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Ein paar nützliche Hinweise zur stressfreien Anreise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.06.2019

Tausende Zuschauer werden am Donnerstag im Rheinenergie-Stadion in Köln zum Konzert von Metallica erwartet. Vor dem Auftritt, der um 20 Uhr beginnt (Einlass 16.30 Uhr), muss in der Domstadt mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden.

Laut Veranstalter werden neben Fans aus Köln und der Region auch viel Publikum aus benachbarten Bundesländern und den Benelux-Staaten ewartet. Um möglichst stressfrei zum Stadion zu gelangen, wird eine frühzeitige Anreise empfohlen. Wer mit dem Auto anreist, sollte P+R-Anlagen an den Einfallstraßen nach Köln, wie etwa in Weiden-West oder Vorst/Marsdorf nutzen.

Die Veranstalter weisen explizit darauf hin, dass das Konzertticket auch als Fahrschein für die Busse und Bahnen der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) sowie im angrenzenden VRS-Verbundgebiet gelten. Erreichbar ist das Stadion mit den Straßenbahnlinien 1 und 7 sowie mit den S-Bahnen S12 und S19. Günstige Umsteigepunkte von den Fern- und Regionalbahnen zur Linie 1 sind der Bahnhof "Köln Messe/Deutz" und "Köln Weiden West". Vor und nach dem Konzert setzen die KVB auf der Linie 1 zusätzliche Sonderfahrten ein.

Südlich des Stadions hält die Linie 7 an der Haltestelle Stüttgenhof. Von dort ist die Konzertstätte problemlos zu Fuß zu erreichen. Von der Haltestelle Haus Vorst/Marsdorf wird zudem ein kostenloser Shuttle-Service, der die Gäste in den Salzburger Weg unweit des Stadions bringt und nach dem Konzert von dort wieder zurück zur Haltstelle Haus Vorst/Marsdorf bringt. Die KVB garantieren auch nach dem Konzert die Heimfahrt für mindestens drei Stunden.