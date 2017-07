Masten halten Wind nicht stand

Köln. Nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015 hatte Kölns ehemaliger Polizeipräsident Jürgen Mathies verstärkte Videoüberwachung rund um den Dom angeordnet. Starke Windböen verhindern nun aber deutliche Videobilder. Die Kölner Polizei steht vor einem Problem.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.07.2017

Die Videoüberwachung am Kölner Dom läuft derzeit noch nicht so, wie die Kölner Polizei es sich erhofft hatte. Die Masten, an denen die neuen Videokameras angebracht wurden, halten nicht den Windböen auf der Domplatte stand. Einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers" zufolge bestätigte Polizeisprecher Dirk Weber, dass die Masten nicht den technischen Anforderungen entsprechen, die die Polizei bei der öffentlichen Ausschreibung für die Masten in einem technischen Datenblatt angegeben hatte.

Die Beamten haben die Masten bei der Fachfirma, die sie angebracht hatte, beanstandet. Wie es dazu kommen konnte, dass trotz der technischen Vorgaben ungeeignete Masten geliefert wurden, sei derzeit unklar und müsse nun geklärt werden, so Weber. Ebenso müsse geklärt werden, ob die Firma für geeignete Ersatzpfeiler sorgen kann.

Mitarbeiter der Fachfirma hatten laut Informationen zuvor am Domgässchen einen Pfeiler aufgebaut, an dem Videokameras angebracht wurden. Die Kameras lieferten allerdings nur Aufnahmen, die für eine Verfolgung von Straftaten ungeeignet seien, weil sie verwackelt und unscharf waren. Von diesem Problem seien mehrere Standorte betroffen, an denen Kameras angebracht wurden, sagte Polizeisprecher Weber.

Polizei will zeitnahe Lösung

Aus Sicht der Polizei sollte so schnell wie möglich eine Lösung gefunden werden. Insgesamt seien 25 Kameras für die Videoüberwachung vorgesehen, 13 davon seien bereits in Betrieb. Einige der fehlenden Kameras könnten auch ohne Masten montiert werden. Auf dem Bahnhofsvorplatz gebe es keine Probleme: Die Kameras dort lieferten den Beamten einwandfreie Bilder, so Weber.

Bei der Videoüberwachung werden laut dem "Kölner Stadt-Anzeiger" zwei Modelle eingesetzt. Dabei handelt es sich um Rundkameras, die sich um die eigene Achse drehen, und Multifocal-Sensorsysteme, die acht Aufnahmen zu einem Bild zusammenstellen können. Zwei Beamte verfolgen die Live-Aufnahmen im Polizeipräsidium in Kalk.

Die Aufnahmen darf die Polizei 14 Tage lang speichern. Werden Straftaten verfolgt, dürfen die Aufnahmen auch länger verwendet werden.