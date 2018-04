Polizei sucht Zeugen

Köln. Nach einem Auffahrunfall auf der A1 bei Köln-Bocklemünd ist der Verursacher geflüchtet. Eine Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2018

Ein Citroen-Fahrer ist am Samstagabend auf der Autobahn 1 bei Köln-Bocklemünd auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren und hat anschließend seine Fahrt einfach fortgesetzt. Das berichtet die Polizei, die nun um Hinweise von Zeugen bittet.

Kurz nach 18.30 Uhr war ein 30-jähriger Kölner in seinem Audi A2 auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs, als er einige hundert Meter hinter der Anschlussstelle Bocklemünd im dichten Verkehr abbremsen musste. Der Fahrer des Citroen hinter ihm bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf. Dabei zog sich die 64-jährige Beifahrerin des Kölners leichte Verletzungen zu, am Audi entstand Sachschaden.

Alle Beteiligten stiegen zunächst aus und unterhielten sich. Eine Verständigung sei "aufgrund sprachlicher Hindernisse jedoch nicht möglich" gewesen, so die Polizei. Man habe sich geeinigt, die Polizei hinzuzuziehen. Dann jedoch stiegen die beiden Insassen des Citroen wieder ein und flüchteten vom Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Der flüchtige Fahrer soll 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein mit südländischem Aussehen. Er trug einen grünen Pullover. Sein etwa gleichgroßer Beifahrer wird als 35 bis 40 Jahre alt und dunkelhaarig mit schmaler Statur beschrieben. Er soll ein auffallend schmales Gesicht und eingefallene Wangen haben. Beide Männer hätten ungepflegt gewirkt. Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen Citroen, möglicherweise das Modell "Berlingo", mit belgischem Kennzeichen.

Die Kölner Polizei Köln sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Insassen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegengenommen.