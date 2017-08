Fahndung der Polizei zurückgezogen

Brühl. Auf dem Weg zum Phantasialand in Brühl ist am Montag ein elfjähriges Mädchen verschwunden. Noch am Abend vermeldete die Polizei, dass das Mädchen wohlbehalten aufgefunden wurde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.08.2017

Wie die Polizei Rhein-Erft-Kreis mitteilte, ist das Mädchen aus Erftstadt-Liblar wieder aufgetaucht. Die Elfjährige sei wohlbehalten aufgefunden worden und auf dem Weg zu ihrer Mutter, hieß es gegen 18 Uhr.

Das Mädchen hatte nach Aussage ihrer Mutter gegen 7.30 Uhr zu Fuß die Wohnung in Erftstadt-Liblar verlassen. Ihr Ziel war das Phantasialand in Brühl. Da warteten an einem vereinbarten Treffpunkt eine Freundin des Mädchens mit deren Mutter. Am Phantasialand traf die Elfjährige jedoch nicht ein. Die Polizei hatte deshalb am Montagnachmittag eine öffentliche Fahndung nach dem Mädchen eingeleitet.

Weitere Informationen zum Aufenthalt des Mädchens wurden nicht mitgeteilt.