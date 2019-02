42-Jähriger

KÖLN. Seit Mitte Januar suchte die Kölner Polizei nach einem vermissten 42-Jährigen. Seit Donnerstag steht fest, dass der Vermisste tot ist. Er wurde in einem Wald gefunden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.02.2019

Die Kölner Polizei hat am vergangenen Samstag in einem Waldstück am Poller Weg die Leiche eines Mannes gefunden. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung teilte die Polizei am Donnerstag mit, dass es sich bei dem Toten um einen seit Mitte Januar gesuchten 42-Jährigen aus Köln handelt und dass ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.