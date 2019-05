Im Krankenhaus

KÖLN. Die Kölner Polizei suchte am Mittwoch nach einem 73-Jährigen aus Neuehrenfeld und bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Nachmittag wurde er dann in einem Krankenhaus angetroffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.05.2019

Am Mittwochmorgen suchte die Kölner Polizei nach einem 73-Jährigen. Der Vermisste stammt aus Neuehrenfeld, die Polizei veröffentlichte bei der Suche nach dem Mann auch ein Foto. Am Nachmittag konnte die Suche dann erfolgreich beendet werden. Der 73-Jährige wurde in einem Krankenhaus in Köln-Deutz angetroffen.