Fahndung der Polizei

Köln. Mit einem Lichtbild hat die Polizei Köln nach einem vermissten 72-Jährigen gesucht. Am Dienstagmorgen entdeckten Passanten den Mann in Bonn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.11.2018

Ein seit Sonntagnachmittag vermisster 72-jähriger Kölner ist am Dienstagmorgen in Bonn angetroffen worden. Wie die Kölner Polizei mitteilt, meldeten Passanten gegen 7.30 Uhr einen Mann in der Bonner Rheinaue, der einen hilflosen Eindruck machte. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass es sich um den Vermissten handelte. Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei hatte zwischenzeitlich mit einem Foto nach dem 72-Jährigen gesucht, der am Sonntagnachmittag seine Anschrift in Köln-Neuehrenfeld verlassen hatte und seitdem als vermisst galt.