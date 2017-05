17-Jähriger war 2014 spurlos verschwunden

Köln. Am Montagabend haben Bundespolizisten in Köln einen vermissten 17-Jährigen wiedergefunden. Anhand seines Fingerabdrucks stellten die Beamten fest, dass er bereits seit 2014 als vermisst gemeldet war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.05.2017

Laut einer Pressemeldung der Bundespolizei Sankt Augustin kontrollierten Bundespolizisten den Jugendlichen gegen 22.30 Uhr am Breslauer Platz am Kölner Hauptbahnhof. Sie befragten ihn zu seinen Reiseabsichten. In französischer Sprache gab er an, gerade erst wieder nach Deutschland eingereist zu sein. Weil er keinen Ausweis bei sich trug, nahmen ihn die Polizisten mit zur Dienststelle.

Dort konnte anhand eines Fingerabdrucks (Fast-ID) festgestellt werden, dass der 17-Jährige Ende 2014 als vermisst gemeldet worden war. Er war untergetaucht. Auf Nachfrage gab er gegenüber den Bundespolizisten an, dass er längere Zeit in Italien war und dort zur Schule gegangen sei. Wegen schulischer Probleme habe er sich aber wieder auf den Rückweg nach Deutschland gemacht.

Die Polizei hat die zuständige Jugendschutzstelle über den Vermissten informiert. Im Anschluss konnten sie ihn wohlbehalten an eine Jugendeinrichtung der Stadt Köln übergeben.