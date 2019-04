Elfjähriger in der S-Bahn aufgefunden

Köln. Die Polizei hat den elfjährigen Daniele L. aus Köln wohlbehalten im Stadtteil Chorweiler aufgefunden. Der Tipp kam von einem aufmerksamen Fahrgast, der den Jungen in einer S-Bahn erkannt hatte. Daniele war seit dem Vormittag als vermisst gemeldet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2019

Glücklicherweise hat die Kölner Polizei den vermissten Elfjährige am späten Freitagabend wohlbehalten in Köln-Chorweiler aufgefunden. Ein aufmerksamer Zeuge hatten ihn aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung in einer S-Bahn wiedererkannt und die Beamten verständigt

Der elfjährige Daniele L. aus Köln war seit dem Freitagvormittag als vermisst gemeldet worden. Der Schüler war zuletzt am Freitag gegen 10.30 Uhr an seiner Schule in Köln-Nippes gesehen worden. Von dort soll er sich unerlaubt entfernt haben, seitdem fehlte von dem Elfjährigen jede Spur. Bei der Suche nach dem Jungen setzte die Polizei auch Mantrailer-Hunde ein - bis zur Auffindung jedoch ohne Erfolg.