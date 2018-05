Polizei suchte mit Foto

Köln. Der 13-Jährige Nico H. aus Köln-Porz wurde gestern vermisst. Zuletzt wurde der Junge am Mittwoch gesehen. Die Polizei hatte ein Foto des Gesuchten veröffentlicht und bat die Öffentlichkeit um Hilfe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.05.2018

Die Polizei suchte nach dem 13-Jährigen Nico H. aus Köln-Porz. Der Junge ist in einer Kinder- und Jugendeinrichtung untergebracht. Dort sollte er am Mittwoch um 15.30 Uhr eintreffen, allerdings erschien er nach Angaben der Polizei nicht in der Einrichtung. Die bisherigen Maßnahmen der Polizei sorgten zunächst nicht zu einem Auffinden des 13-Jährigen. Deshalb wurde am Freitag ein Foto des Jungen veröffentlicht.

Am Samstag teilte die Polizei mit, dass der Junge seit dem späten Freitagabend wieder zu Hause ist.