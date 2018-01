Suche nach Angelina U. beendet

Köln. Die Fahndung nach der 14-jährigen Angelina U. aus Flittard ist beendet. Die Jugendliche, nach der seit dem 3. Dezember 2017 gefahndet wurde, ist am Freitagabend wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.01.2018

Die seit 3. Dezember 2017 vermisste 14-jährige Angelina U. aus Köln-Flittard ist wohlbehalten aufgetaucht. Am Sonntag, den 3. Dezember 2017, war die Jugendliche in einer städtischen Unterkunft zuletzt gesehen worden. Die Mutter des Mädchens hatte ihre Tochter später bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Nach der öffentlichen Fahndung nach der Vermissten konnte ein Zeuge am Freitagabend den entscheidenden Hinweis zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen geben. Die Polizei fand Angelina U. wohlbehalten in einer Wohnung in Köln Ehrenfeld.

Ob sich die 14-Jährige in ihrer Abwesenheit noch woanders aufgehalten hat, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.